Тренера «Пари НН» не было в заявке, но его пустили на скамейку. Куда смотрели судьи?

На 65-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Ахмат» (1:0) судья Павел Шадыханов вынес предупреждение тренеру нижегородцев по физической подготовке Руслану Зубику. При этом тот не был внесен в протокол матча и не имел права находиться в технической зоне. После игры этот факт был отмечен бригадой арбитров. Но куда они смотрели раньше?

К сожалению, это не первый случай в турнире. На 90+2-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Акрон» — «Факел» (1:0) судья Василий Казарцев вынес предупреждение Кириллу Котову. Он был наказан за неспортивное поведение. Но Котов тоже изначально не был указан в списке персонала в заявке на игру в Самаре.

Однако оказался в технической зоне и находился на скамейке запасных. Судейская бригада не заметила случившегося. Обнаружилось это уже после финального свистка. КДК оштрафовал «Факел» на 15 тысяч рублей.