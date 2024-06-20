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Сегодня, 19:50

«Химки» объявили об отставке Андрея Талалаева

Сергей Разин
корреспондент
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Тренерский штаб «Химок», который работал под руководством Андрея Талалаева, покинул подмосковную команду, сообщается на официальном сайте.

Вместе с Талалаевым ушли тренеры Юрий Нагайцев, Сергей Рыжиков и Серджио Джовани, глава селекционного отдела Андрей Талалаев-младший, аналитик Антон Мельниченко, а также массажист Марат Ишмурзин.

Антон Заболотный, Андрей Талалаев и&nbsp;Денис Глушаков. «Химки» продолжают зажигать — не могут уволить Талалаева. И берут ветеранов — Глушакова, Заболотного, Юсупова и, возможно, Дзюбу

51-летний Талалаев возглавлял «Химки» с апреля прошлого года. Его контракт был рассчитан до 2027 года. Под руководством специалиста подмосковная команда вылетела из РПЛ в прошлом году и вернулась в высший дивизион, выиграв первую лигу в минувшем сезоне.

Ранее Талалаев тренировал «Торпедо», «Ахмат», «Крылья Советов», армянский «Пюник», «Тамбов», «Волгу» и «Росич».

Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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