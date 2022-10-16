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Сегодня, 13:07

Источник: Лоськов и Пашинин возвращаются в «Локомотив»

Руслан Минаев
Дмитрий Лоськов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тренеры Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин возвращаются к работе в «Локомотиве», сообщает «Чемпионат». Они получат должности в тренерском штабе команды.

Место главного тренера железнодорожников вакантно после увольнения Йозефа Циннбауэра с этой должности.

Лоськов входил в тренерский штаб «Локомотива» в 2016 году. Весной 2022 года он был исполняющим обязанности главного тренера после ухода из клуба Маркуса Гисдоля. В июне 48-летнего специалиста назначили заместителем руководителя развития молодежного футбола «Локомотива».

Пашинин работал в клубе на должности руководителя программы развития молодежного футбола.

Ранее о назначении Лоськова тренером «Локомотива» высказывался экс-игрок железнодорожников Андрей Соломатин.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4856205-loskov-i-pashinin-snova-vojdut-v-trenerskij-shtab-lokomotiva.html

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