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Три клуба бундеслиги следят за полузащитником «Краснодара» Сперцяном

Алина Савинова
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«Байер», «Фрайбург» и менхенгладбахская «Боруссия» активно следят за полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, скауты клубов из бундеслиги приезжали и наблюдали за 22-летним полузащитником. Также отмечается, что Сперцяном интересуется итальянский «Интер». Приоритет самого игрока — переход в топ-5 европейских лиг в предстоящее трансферное окно.

«Боруссия» пыталась подписать Сперцяна летом, но стороны не смогли договориться о переходе игрока. Сейчас немецкая команда возобновила интерес к футболисту.

В текущем сезоне Сперцян провел 30 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, отметился 12 забитым голами и 10 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/baier-fraiburg-myonkhengladbakhskaya-borussiya-i-inter-sledyat-za-spercyanom-242126/
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Байер
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Краснодар
ФК Фрайбург
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