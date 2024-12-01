Трошечкин: «Краснодар» идет по чемпионскому графику»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин поделился мнением об игре лидеров РПЛ.

«Прошло где-то четыре месяца с начала чемпионата, и команда-лидер всегда менялась за это время. Первая тройка, наверное, выглядит наиболее солидно и ровно. «Краснодар» чуть-чуть так себе начал сезон. Но сейчас они идут в целом по чемпионскому графику», — приводит слова Трошечкина Legalbet.

После 16 туров в РПЛ лидирует «Зенит», у которого 39 очков. «Краснодар» с 38 очками занимает второе место , замыкает тройку лидеров «Локомотив» (34 очка).