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Сегодня, 02:16

Трошечкин: «Краснодар» идет по чемпионскому графику»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин поделился мнением об игре лидеров РПЛ.

«Прошло где-то четыре месяца с начала чемпионата, и команда-лидер всегда менялась за это время. Первая тройка, наверное, выглядит наиболее солидно и ровно. «Краснодар» чуть-чуть так себе начал сезон. Но сейчас они идут в целом по чемпионскому графику», — приводит слова Трошечкина Legalbet.

После 16 туров в РПЛ лидирует «Зенит», у которого 39 очков. «Краснодар» с 38 очками занимает второе место , замыкает тройку лидеров «Локомотив» (34 очка).

Источник: Legalbet
Александр Трошечкин
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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