Полузащитник «Пари НН» Трошечкин: «Если бы вылетели в первую лигу, искать команду было бы тяжело»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин рассказал, какая атмосфера была в команде перед ответным стыковым матчем с «Арсеналом» (2:0).

«В ответном матче заслужили победу. Просто надо было идти вперед, зная счет первого матча. Это не совсем наш стиль. И это накладывало ответственность. И сказывалось много жизненных, внутренних моментов. И в том числе финансовых, поскольку все знали, что многое в этом плане заточено под наше нахождение в РПЛ. Если бы мы вылетели, то это пятно на репутацию. И потом искать команды было бы очень сложно. Тем более многие ребята в «Пари НН» возрастные, а у нас сейчас в чемпионате вектор на омоложение из-за отсутствия еврокубков. Возрастным очень тяжело искать команды», — сказал Трошечкин «Известиям».

«Пари НН» уступил «Арсеналу» в первом матче дома со счетом 1:2, однако в гостях победил 2:0 и сохранил прописку в РПЛ на следующий сезон.