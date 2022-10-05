Сегодня, 13:05
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк и призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова нанесут символический удар по мячу перед началом матча 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА в официальном Telegram-канале.
Матч между ЦСКА и «Динамо» пройдет 8 октября на стадионе ВЭБ Арена. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.
На данный момент армейцы занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России (23 очка). Бело-голубые разместились на 8-й позиции, у них — 16 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования