Трусова и Кондратюк нанесут символический удар по мячу перед матчем ЦСКА — «Динамо»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк и призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова нанесут символический удар по мячу перед началом матча 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА в официальном Telegram-канале.

Матч между ЦСКА и «Динамо» пройдет 8 октября на стадионе ВЭБ Арена. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

На данный момент армейцы занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России (23 очка). Бело-голубые разместились на 8-й позиции, у них — 16 очков.