Тубич назвал Видича сильнейшим сербом в истории РПЛ

Бывший защитник «Краснодара» Неманья Тубич рассказал, кого считает сильнейшим сербским футболистом в истории чемпионата России.

«Для меня — Неманья Видич. Было много классных игроков — Иванович, Красич, Тошич, Кежман, Лазович, Милошевич. Хватало сильных сербов, но для меня Видич — вне конкуренции», — приводит слова Тубича Metaratings.ru.

Видич выступал за «Спартак» с 2004 по 2006 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед». В составе московского клуба защитник стал серебряным призером чемпионата России.