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Сегодня, 14:13

Тубич: «Мажич поднимет уровень судейства в России»

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Бывший защитник «Краснодара» Неманья Тубич прокомментировал деятельность Милорада Мажича на посту руководителя департамента судейства РФС.

«Мне довелось играть при его судействе. Это грамотный и рассудительный арбитр в прошлом. Он не позволял разговаривать и спорить с судьями, делал работу качественно. Я думаю, что он поднимет уровень судейства в России. По-моему, у него был подобный опыт в Китае», — цитирует Тубича Metaratings.ru.

В качестве арбитра серб обслуживал финал Лиги чемпионов 2018 года, а также имел опыт работы на чемпионатах мира и Европы.

Источник: Metaratings.ru
Неманья Тубич
Футбол
РПЛ
Милорад Мажич
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