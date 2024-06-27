Садыгов — о Глушакове: «Он в хорошей форме. После истечения контракта останется в структуре клуба»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в разговоре с «СЭ»

отреагировал на переход Дениса Глушакова в клуб.

«Он точно с нами не меньше года. А после истечения контракта останется в структуре нашего клуба. Мы так договаривались. А так он в хорошей форме», — сказал Садыгов «СЭ».

20 мая Глушаков объявил о своем уходе из «Урарту». Хавбек выступал за команду с февраля 2024 года, отыграв 12 матчей во всех турнирах.

В России футболист защищал цвета «Спартака», «Локомотива», «Химок», «Пари НН» и «Ахмата». Вместе с красно-белыми игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.