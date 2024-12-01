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Судейство

Сегодня, 16:43

Садыгов — о коррупционном скандале: «Скорее всего, власти не разобрались, что там на самом деле»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», прокомментировал «СЭ» слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о системной коррупции в российском футболе.

«Такой факт мне неизвестен, на самом деле. Инициатива «Чистого спорта»? Не могу поддержать то, чего не знаю. Не владею информацией. По-моему, это предвзятая ситуация.

Скорее всего, власти не разобрались, что на самом деле есть. Фактов никаких нет. По крайней мере, я этого не заметил. Дай Бог, что разберутся», — сказал Садыгов «СЭ».

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В четверг клубы РПЛ направили письмо губернатору с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.

Футбол
РПЛ
Туфан Садыгов
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