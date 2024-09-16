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Туфан Садыгов назвал приятными сравнения «Химок» с «Челси»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о сравнениях подмосковного клуба с лондонским «Челси» по количеству трансферов.

В заявке подмосковного клуба на сезон на официальном сайте РПЛ числится 46 игроков.

— Все 26 футболистов, которые будут играть, в комплекте, остальные — в молодежке и во второй команде. У нас сквозная заявка, поэтому так светится, что у нас 40 с копейками игроков. На самом деле у нас в команде 26 игроков.

— По количеству трансферов вас теперь сравнивают с «Челси».

— Если бы хотя бы имели небольшое понимание о сквозной заявке, тогда могли бы сравнивать. Это абсолютно закономерно, потому что у нас молодежка и вторая команда. Приятно, что нас сравнивают. Но еще далеко, пусть сравнивают с местными клубами. Например, по владению мячом мы попали в первую пятерку! Уже что-то показываем. С каждым днем будет лучше, когда сыграемся.

После 8 туров «Химки» находятся на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 6 набранными очками.

ФК Химки
Туфан Садыгов

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