Садыгов: «Хотели взять Дзюбу в «Химки», но тренерский штаб возражал»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о переговорах с нападающим Артемом Дзюбой в летнее трансферное окно.

«Мы хотели взять Дзюбу, рассматривали его. Но тренерский штаб принял не это решение. Это зона ответственности Артиги, мы же не можем настоять», — сказал Садыгов «СЭ».

В сентябре 2024 года 36-летний Дзюба стал игроком «Акрона». В этом сезоне нападающий провел за клуб 8 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт действует до лета 2025 года.