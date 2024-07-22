Садыгов — о «Зените»: «Мы точно победим один раз. Это факт»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии для «СЭ» высказался о прогрессе клуба.

— После матча с махачкалинским «Динамо» агент Селюк жестко высказался про «Химки» из-за того, что Гогуа оказался вне заявки.

— Дело не в этом. Получилась техническая ошибка. Просто физически не смогли его заявить. Потом на эту ситуацию лег временный бан. Гогуа будет играть. Плюс у нас будет еще три трансфера.

— Вы упомянули бан, а выплатили ли деньги Талалаеву за расторжение соглашения?

— Это клуб, наверное, знает. Есть соглашение о расторжении, по нему и работают. Наверное, руководство решало первичные, вторичные задачи и скорее всего в какой-то момент не успели. Средств достаточно. Это технический момент. Четыре года занимаемся клубом, с каждым новым годом становимся стабильнее. Все говорили, что все закончится через полгода... Четыре года идет прогресс!

Что касается победы над «Зенитом», мы точно победим один раз. Это факт. А по поводу чемпионата, наверное, это громко сказано. Но не будешь мечтать о звездах, на луну не попадешь.

Отмечу, что у нас сложился очень хороший коллектив. Позавчера встречался с командой. Думаю, что нас ожидают очень интересные матчи. На самом деле никого не выделю сейчас, кроме «Динамо». Все топ-клубы сейчас шатает. Мы увидели это на примере матча между «Спартаком» и «Оренбургом». Так что, на мой взгляд, всех можно обыгрывать. Тренерский штаб тоже очень хорошо настроен, равно как и игроки.

— Плюс Глушаков помогает опытом.

— Все помогают, отлично играют. И Глушаков, и Заболотный, и Юсупов. И Мирзов, видите, что вытворял. Хотя никто в него не верил.

Артига возглавил «Химки» перед сезоном-2024/25. В 1-м туре чемпионата России химчане сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1). В следующем туре подмосковная команда встретится дома против «Спартака» 28 июля, начало — в 15.00 по московскому времени.