Туфан Садыгов: «Бакаев не играл с «Зенитом» по медицинским причинам, это совпадение»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о неучастии полузащитника Зелимхана Бакаева в матче 5-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Ранее генеральный директор подмосковного клуба Николай Оленев заявил, что арендованный у «Зенита» россиянин пропустит матч из-за недомогания. Имеющий отношение к «Химкам» бизнесмен Туфан Садыгов рассказал, что тренерский штаб решил поберечь игрока в данной встрече.

В свою очередь Бакаев заявил, что ему не разрешили участвовать в игре.

«Одна простая причина: медицинский штаб не разрешил. Сам разговаривал с врачами и менеджентом — Зелимхан был не готов. Его фразу неправильно поняли. Это совпадение. В футболе всегда есть интрига. Увидите Бакаева в следующем матче с «Зенитом», — сказал Садыгов «СЭ».

28-летний Бакаев перешел в «Химки» из «Зенита» на правах аренды этим летом. В текущем сезоне игрок провел за красно-черных 3 матча и забил 1 гол.