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Сегодня, 17:51

Туфан Садыгов: «Химки» показали, что могут бороться с лидером»

Зарина Халимхонова
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Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в разговоре с «СЭ»

прокомментировал ничью с «Зенитом» в 5-ом туре РПЛ (1:1).

«Мы рассчитывали и были настроены только на победу. Все видели: 87 минут мы держали их в напряжении. Тем не менее, есть гордость за проделанную работу. Все-таки именно «Химкам» удалось забить питерцам и отобрать очки. Команда показала, что может бороться с лидером!», — сказал Садыгов «СЭ».

После 5 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками, опережая идущее 2-м московское «Динамо» на 1 балл. «Химки» занимают 9-е место, набрав 5 очков.

РПЛ
ФК Химки
Туфан Садыгов
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