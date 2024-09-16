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Сегодня, 18:14

Туфан Садыгов: «Химки» не собираются менять тренера. Надеюсь, Артига себя еще покажет»

Константин Белов
Корреспондент
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Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о доверии руководства подмосковного клуба к главному тренеру Франку Артиге.

«Если говорить про игру и результаты команды, то эти вопросы лучше задавать главному тренеру. Кредит доверия? Артига только летом принял команду, под его требования формировался состав все трансферное окно. «Химки» не собираются менять тренера. Надеюсь, Франк себя еще покажет», — сказал Садыгов «СЭ».

48-летний Артига возглавил «Химки» этим летом. Подмосковный клуб после восьмого тура занимает четырнадцатое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков.

ФК Химки
Туфан Садыгов
Франк Артига

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