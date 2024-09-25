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Сегодня, 13:45

Садыгов: «Не рассматриваем отставку Артиги. В прошлом году в первой лиге мы тоже начали неудачно»

Зарина Халимхонова
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Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможный уход с поста главного тренера Франка Артиги.

«У нас все нормально. Не рассматриваем отставку тренера. В прошлом году в первой лиге мы тоже начали неудачно. Ничего страшного. Команда потихоньку встает на ноги. Думаю, с каждым днем результаты только улучшатся», — сказал Садыгов «СЭ».

После девяти туров «Химки» с 7 очками располагаются на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. 29 сентября подмосковная команда сыграет против «Крыльев Советов».

Футбол
ФК Химки
Франк Артига

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