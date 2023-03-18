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Судейство

Сегодня, 02:20

Туфрин: «Всегда, сколько я себя помню, судейство в России было предвзятое»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин сравнил судейство в России в девяностых, когда он руководил клубом, с нынешним.

«Всегда, сколько я себя помню, судейство в России было предвзятое. Посмотрите, кто раньше был наверху турнирной таблицы? Клубы, которые располагали большими средствами. «Зенит» соперничал в первой лиге с «Ладой» из Тольятти. Там автозавод, большие деньги, возможности. Они, как принято сейчас говорить, работали с судьями, поэтому добивались результата. У московского «Асмарала» был хозяин Аль-Халиди, богатый человек. А судьи — те же люди. В те тяжелые времена они ничем не чурались. Но меня удивляет, что некоторые арбитры из той эпохи сейчас работают инспекторами в нашем футболе. Все же знали, какая система была выстроена, кто как зарабатывал. Мне однажды, помню, в Российском футбольном союзе сказали: «Через полчаса после окончания тура мы можем сказать, какой судья сколько получил». Представляете? Это был кошмар. «Зенит», правда, этим не занимался, потому что у нас не было денег.

В 90-х судьи были очень квалифицированные. Когда они «убивали», делали это так грамотно, что не подкопаться. Попытки вывести арбитров на чистую воду, даже если такие предпринимались, ничем не заканчивались. Ничего нельзя было доказать. Они все делали профессионально», — цитирует «РБ «Спорт» Туфрина.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/leonid-tufrin-sud-i-kotory-e-v-devyanosty-h-ubivali-za-den-gi-sejchas-rabotayut-inspektorami/
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