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Бывший президент «Зенита» Туфрин: «У Дзюбы наглости на пятерых хватит»

Алина Савинова
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Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин считает, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба может доставить неприятности петербургской команде в матче 22-го тура РПЛ.

«Дзюба — большая угроза для «Зенита» в предстоящем туре. Во-первых, он в хорошей форме, несмотря на то что не прошел «предсезонку», во-вторых, забивает и с правой, и с левой ноги. Он хороший силовой форвард. У Дзюбы наглости на пятерых хватит. Очень интересная будет игра против «Локомотива», матч тура», — приводит «РБ Спорт» слова Туфрина.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет 9 апреля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/by-vshij-prezident-zenita-u-dzyuby-naglosti-hvatit-na-pyatery-h/
Артем Дзюба
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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