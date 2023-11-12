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Сегодня, 20:25

Туфрин считает, что «Зениту» в матче с «Краснодаром» не хватило фанатской поддержки

Виктория Кравченко
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Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин заявил, что фанаты «Краснодара» превзошли болельщиков «Зенита» (1:1) в матче 15-го тура РПЛ. Встреча проходила на «Газпром Арене».

«Как ни странно, хозяева проиграли в фанатской поддержке. Болельщиков «Краснодара» было слышно. А вот антуража, который помогает «Зениту», когда на матчах бывают его фанаты, не хватало. Притом, что зрителей собралось много на трибунах «Газпром Арены». Ни один город столько не собирает», — цитирует Туфрина «РБ Спорт».

На данный момент «Краснодар» с 32 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2023/24, опережая «Зенит» на 2 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/leonid-tufrin-zenitu-v-matche-s-krasnodarom-ne-hvatilo-fanatskoj-podderzhki/
ФК Зенит
ФК Краснодар
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