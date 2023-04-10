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Сегодня, 06:20

Туфрин: «Защита «Зенита» справилась с Дзюбой»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин подвел итоги матча 22-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

— Предсказуемая борьба была в общем-то, — приводит слова Туфрина «РБ Спорт». — В первом тайме была равная игра. Второй тайм прошел с преимуществом «Зенита», что и воплотилось в результат. Моменты были хорошие. И Кассьера забил красивый гол. Надеюсь, он останется его автором. За форварда «Зенита» можно только порадоваться. Бразильцы хороший матч провели. Когда они «включаются», противостоять «Зениту» очень трудно.

— Первая хорошая игра «Зенита» в этом году?

— Согласен. Лучшая игра в этом году, после зимней паузы.

— Как вам Дзюба?

— Да никак. Не него играли, на него шли передачи. Но той агрессии, которую он сам хотел видеть, у него не получилось показать. Я считаю, защита «Зенита» с ним справилась в целом. Хотя одну передачу Дзюба отдал шедевральную пяткой — Глушенкову. Тот не забил.

— После матча Дзюба не пожал руку Сергею Семаку.

— Ну он ограниченный человек, не умный. Почему я его и не люблю. Надо уметь проигрывать, не только на поле, но и в жизни. Семак — умный человек. Правильно пошел после игры поприветствовать Дзюбу. Этим и отличается тренер от игрока.

— «Зенит» теперь чемпион?

— Я думаю, на 95 процентов. Игра с «Ростовом» будет интересная, конечно. Но он не конкурент «Зениту». Как и «Спартак». Если «Зенит» так дальше будет играть, за три-четыре тура до финиша можно будет идти курить.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/by-vshij-prezident-zenita-o-tom-chto-dzyuba-posle-igry-ne-pozhal-ruku-semaku-on-ogranichenny-j-chelovek-nado-umet-proigry-vat/
Артем Дзюба
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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