Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:50

Тукманов назвал лучшего игрока РПЛ в 2024 году

Telegram Дзен

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов назвал полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова лучшим игроком 2024 года в РПЛ.

«Я не открою Америку и назову Максима Глушенкова из «Зенита». Но в каждой команде есть футболисты, которые заставили обратить на себя внимание», — сказал Тукманов Vprognoze.ru.

В июле этого года Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит». 25-летний футболист провел 14 матчей за петербургский клуб во всех турнирах, забив 10 голов и отдав две результативные передачи.

Источник: Vprognoze.ru
1
Александр Тукманов
Читайте также
Дубль Кокорина помог «Арису» разгромить «Омонию» в чемпионате Кипра
Владислав Дикиджи впервые выиграл чемпионат России по фигурному катанию
Путин заявил, что ответ на атаку ВСУ по Татарстану будет многократно сильнее
Катар пригрозил странам ЕС прекратить поставки газа из-за новых штрафов
«Динамо» лишится лидера, «Локо» готовит 100 млн евро. Трансферные слухи РПЛ
В Абхазии сообщили о начале поставок Россией электричества с 23 декабря
Сегодня
Вчера
Неделя