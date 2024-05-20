Тукманов назвал Тюкавина и Сперцяна лучшими игроками РПЛ

Бывший вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Тукманов назвал лучшего футболиста сезона.

«Я считаю, что Сперцян и Тюкавин являются двумя футболистами, которых реально можно назвать лучшими игроками сезона. Тюкавин был и в прошлом сезоне на первых ролях, а в этом он уже показал, что в ближайшее время может стать лидером в «Динамо», — сказал Тукманов в интервью изданию «Евро-Футбол.Ру».

Тюкавин сыграл 36 матчей во всех соревнованиях, 21-летний форвард забил 17 мячей и отдал 10 голевых передач.

Контракт Тюкавина с «бело-голубыми» в этом сезоне был продлен до 2028 года, а его стоимость на трансферном рынке составляет 12 млн евро.