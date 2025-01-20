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Сегодня, 04:05

Тукманов объяснил, как клубам РПЛ нужно поступать с легионерами, которые не приезжают на сборы после отпуска

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Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов отреагировал на отказ некоторых легионеров клубов РПЛ возвращаться в расположение своих команд.

«Смотреть надо на то, что написано в контракте, и действовать по контракту. Все очень просто. Для этого они и существуют. Есть обязательства, которые подписаны отдельными сторонами. Поэтому, если человек не явился после отпуска в команду, значит, надо принимать штрафные санкции, которые прописаны в контракте. Ничего не надо выдумывать. Весь мир так живет. Вот, собственно, и все. Если на это закрывают глаза руководители клуба, значит пусть тогда с себя спрашивают. Контракт это закон, а закон он для всех.

Такие истории негативно скажутся на имидже РПЛ? Может быть, если это оставлять безнаказанным, то, значит, может такое случиться, о чем вы говорите, конечно. В таком случае надо быть пожестче с игроками? Вы абсолютно правы», — сказал Тукманов Vprognoze.ru.

Ранее полузащитник «Динамо» Бителло, нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон и полузащитник «Крылья Советов» Виктор Мендес не прилетели на сборы со своими клубами.

Источник: Vprognoze.ru.
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РПЛ
Александр Тукманов
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