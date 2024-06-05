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Сегодня, 22:25

Тукманов оценил решение «Локомотива» продлить контракт с Галактионовым

Виктория Кравченко
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Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал решение руководства «Локомотива» продлить контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым минимум на два сезона.

«Поддерживаю, конечно. Они верят в этого специалиста, он неплохо проявил себя и успел показать себя. Своих ребят надо поддерживать. В «Локомотиве» оценили его работу, правильно расставили приоритеты, доверив ему команду ещё на два сезона», — цитирует Тукманова Vprognoze.ru.

Сообщалось, что клуб продлил контракт с тренером минимум на два года.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11768579-tukmanov-o-prodlenii-lokomotivom-galaktionova-svoih-rebyat-nado-podderzhivat.html
ФК Локомотив (Москва)
Александр Тукманов
Михаил Галактионов
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