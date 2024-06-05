Тукманов оценил решение «Локомотива» продлить контракт с Галактионовым

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал решение руководства «Локомотива» продлить контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым минимум на два сезона.

«Поддерживаю, конечно. Они верят в этого специалиста, он неплохо проявил себя и успел показать себя. Своих ребят надо поддерживать. В «Локомотиве» оценили его работу, правильно расставили приоритеты, доверив ему команду ещё на два сезона», — цитирует Тукманова Vprognoze.ru.

Сообщалось, что клуб продлил контракт с тренером минимум на два года.