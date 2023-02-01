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Тукманов — об интересе «Севильи» к Абаскалю: «Он показал себя в «Спартаке» весьма квалифицированным специалистом»

Алина Савинова
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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на информацию об интересе иностранных клубов к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

«Верю ли я? Да. Абаскль показал себя в «Спартаке» весьма квалифицированным специалистом. Я не удивлен, что ему поступают предложения от других клубов. Принять предложение или отвергнуть, это уже его личное дело», — цитирует Тукманова Vprognoze.ru.

Ранее «СЭ» стало известно о том, что к Абаскалю проявляла интерес «Севилья».

33-летний специалист возглавил «Спартак» летом 2022 года. После 17 туров красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ (36 очков).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10616144-tukmanov-ob-interese-sevili-k-abaskalyu-on-pokazal-sebya-vesma-kvalificirovannym-specialistom.html

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

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обе забьют - да

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1.66

П1

19%

2.07
ФК Севилья
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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