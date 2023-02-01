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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на информацию об интересе иностранных клубов к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.
«Верю ли я? Да. Абаскль показал себя в «Спартаке» весьма квалифицированным специалистом. Я не удивлен, что ему поступают предложения от других клубов. Принять предложение или отвергнуть, это уже его личное дело», — цитирует Тукманова Vprognoze.ru.
Ранее «СЭ» стало известно о том, что к Абаскалю проявляла интерес «Севилья».
33-летний специалист возглавил «Спартак» летом 2022 года. После 17 туров красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ (36 очков).
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