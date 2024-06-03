Тукманов: «Скорее всего, Дзюба заканчивает карьеру на высоком уровне»

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов оценил ситуацию с бывшим нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

«В последнее время он потерял место в стартовом составе, даже не выходил на замену. Возможно, на это были причины. Скорее всего, Дзюба уже заканчивает свою карьеру на высоком уровне. Я имею в виду, игроком стартового состава уровня клуба, который борется за высокие места», — цитирует Тукманова «Евро-Футбол.Ру».

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды на правах свободного агента. Он выступал за железнодорожников с февраля 2023 года. Всего за красно-зеленых 35-летний нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.