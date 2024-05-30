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Сегодня, 13:44

Тукманов поделился мнением об увольнении Гончаренко из «Урала»

Виктория Кравченко
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Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов прокомментировал увольнение Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Урала».

«Я думаю, что здесь просто накипело у руководителей клуба, функционеров. Они видят безысходность ситуации, которая длится уже достаточно долго. Понимая, что команде нужен какой-то всплеск перед ответной игрой с «Акроном». На мой взгляд, эта мера вполне объяснима», — цитирует Тукманова Vprognoze.ru.

Клуб из Екатеринбурга объявил об отставке 46-летнего белоруса в четверг, 30 мая. В среду, 29 мая, «Урал» проиграл «Акрону» (0:2) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/25.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11757845-tukmanov-ob-uvolnenii-goncharenko-iz-urala-dumayu-u-rukovoditelej-nakipelo.html
ФК Урал
Александр Тукманов
Виктор Гончаренко
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