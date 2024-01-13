Тукманов рассказал, что сейчас в «Локомотиве» не вспоминают Рангника

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов оценил работу «Локомотива» на трансферном рынке после ухода Ральфа Рангника.

«Сейчас в «Локомотиве» работают профессионалы своего дела и генеральный директор Владимир Леонченко, футбольный человек. Он сам играл и неплохо играл. Я думаю, в команде сегодня Рангника не вспоминают. У них другие люди работают, более профессиональные», — приводит слова Тукманова «Евро-Футбол.Ру».

Рангник был управляющим директором «Локомотив» с июля по ноябрь 2021 года.

После 18 туров «Локомотив» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).