Тукманов: «Если акционеры «Торпедо» будут каждый раз увольнять президентов, то это может превратиться в чехарду»

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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на обращение болельщиков автозаводцев к акционерам московского клуба уволить руководителя Илью Геркуса.
«Если акционеры «Торпедо» будут каждый раз увольнять президентов, то это может превратиться в какую-то чехарду. Тогда клуб потеряет самостоятельность. Я понимаю чувства болельщиков. Их команда находится на последнем месте. Но этот вопрос надо было ставить раньше, когда Геркуса только приглашали в «Торпедо». Акционеры сами должны разобраться. Если они доверяют Геркусу, значит, надо его поддержать. Если не доверяют, то должны самостоятельно принять решение. Болельщики «Торпедо» кричали и на Авдеева, главного акционера, и на других руководителей. Нельзя идти у них на поводу.
В любом случае акционеры «Торпедо» должны заслушать руководство клуба и тренерский штаб о сегодняшней ситуации и перспективе, если они хотят остаться в премьер-лиге. А если уже смирились с тем, что не сохранят там место, тогда могут увольнять Геркуса и кого угодно", — приводит «РБ Спорт» слова Тукманова.
Геркус стал президентом «Торпедо» 18 августа, сменив на этом посту Дениса Маслова, который руководил клубом с 2020 года.
На данный момент «Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ (6 очков).
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