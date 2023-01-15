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Сегодня, 14:16

Тукманов считает, что Дзюбе будет не интересно играть в «Торпедо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на новость о возможном переходе Артема Дзюбы в этот клуб.

«Я не верю, что Дзюба может перейти в «Торпедо». Для него это не является каким-то спортивным вызовом. Артему не будет интересно играть в команде, которая идет на последнем месте РПЛ», — приводит слова Тукманова Metaratings.ru.

15 января президент «Торпедо» Илья Геркус заявил «СЭ», что клуб не подписывал контракт с Дзюбой.

И.о. председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский опроверг информацию о приезде Дзюбы на сборы команды.

В данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Футболист расторг контракт с командой в начале ноября 2022 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/tukmanov-o-dzyube-i-torpedo-emu-ne-budet-interesno-igrat-v-komande-220005/

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Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
1
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