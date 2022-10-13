Тукманов считает, что назначение Талалаева станет для «Торпедо» удачным решением во всех смыслах

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера московской команды.

«Оценю это назначение как удачное во всех смыслах. Это и для Андрея хорошее предложение, и для самого клуба. Это достойная кандидатура и правильное решение. Думаю, Андрей — тот тренер, который сможет это сделать. Я так же продолжаю считать, что «Торпедо», как бы помягче сказать, чтобы никого не обидеть, находится на том месте, которое заслуживает. Если Андрей сумеет спасти команду, то честь ему и хвала. Он попытается это сделать и ему хватит опыта, знания и авторитета. Но это возможно, если акционеры, клуб и команда будут единым коллективом, будут прислушиваться к мнению друг друга», — приводит слова Тукманова Legalbet.

Последним местом работы Талалаева был «Ахмат», который он возглавлял с лета 2020 года. 11 сентября 2022-го Талалаев покинул грозненский клуб.

«Торпедо» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.