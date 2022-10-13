Тукманов считает, что назначение Талалаева станет для «Торпедо» удачным решением во всех смыслах

Сегодня, 12:05
Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера московской команды.
«Оценю это назначение как удачное во всех смыслах. Это и для Андрея хорошее предложение, и для самого клуба. Это достойная кандидатура и правильное решение. Думаю, Андрей — тот тренер, который сможет это сделать. Я так же продолжаю считать, что «Торпедо», как бы помягче сказать, чтобы никого не обидеть, находится на том месте, которое заслуживает. Если Андрей сумеет спасти команду, то честь ему и хвала. Он попытается это сделать и ему хватит опыта, знания и авторитета. Но это возможно, если акционеры, клуб и команда будут единым коллективом, будут прислушиваться к мнению друг друга», — приводит слова Тукманова Legalbet.
Последним местом работы Талалаева был «Ахмат», который он возглавлял с лета 2020 года. 11 сентября 2022-го Талалаев покинул грозненский клуб.
«Торпедо» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.