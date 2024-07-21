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Сегодня, 19:49

Тукманов считает, что новички «Локомотива» будут полезны команде на длинной дистанции

Алина Савинова
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Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов предположил, смогут ли новички принести пользу «Локомотиву» на длинной дистанции.

«В «Локомотиве» ведь футбольные люди на руководящих должностях. Я полагаю, что они знают потенциал тех новичков, которых приобрели и доверяют им место в составе. Пусть кто-то в старте выходит, кто-то на замену, но я думаю, все эти игроки будут полезны «Локомотиву» на длинной дистанции», — цитирует Тукманова Vprognoze.ru.

В матче 1-го тура РПЛ, который прошел 20 июля, московская команда обыграла «Акрон» со счетом 3:2. «Локомотив» набрал 3 очка и на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Александр Тукманов
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