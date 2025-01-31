Тукманов считает, что в переходе Помазуна из ЦСКА в «Спартак» не будет ничего необычного

Бывший вице-президент РФС и президент московского «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал возможный переход вратаря ЦСКА Ильи Помазуна в «Спартак».

Ранее СМИ сообщали, что игрок близок к трансферу в красно-белый клуб.

«Это нормальный процесс. Футболист переходит из одного клуба в другой за игровой практикой. Он считает, что в «Спартаке» у него будет возможность играть в основном составе чаще, чем в ЦСКА. Плюс ко всему могут быть личные симпатии... Это нормальное явление, не нужно делать трагедии», — сказал Тукманов Vprognoze.ru.

Помазун — воспитанник ЦСКА, за всю карьеру он провел за клуб лишь 10 матчей. 28-летний голкипер играл на правах аренды за «Урал» с 2020 по 2024 год.