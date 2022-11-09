Тукманов: «Торпедо» не сможет сделать Дзюбе предложение, соответствующее требованиям игрока»

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов поделился мнением о возможном переходе форварда Артема Дзюбы в московский клуб.

«Я не думаю, что «Торпедо» сможет сделать предложение, соответствующее требованиям Артема. Вряд ли он примет это предложение клуба, который борется за сохранение места в РПЛ. «Торпедо» все-таки реально оценивает свои финансовые возможности и спортивные задачи, которые перед клубом стоят в этом сезоне. Я не думаю, что клуб сделает ему предложение, это скорее всего вброс», — приводит слова Тукманова Vprognoze.ru.

7 ноября было объявлено о том, что Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». 34-летний россиянин выступал за команду с августа нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.