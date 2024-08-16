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Сегодня, 13:00

Тукманов — о Стрельцове после тюрьмы: «Народ его боготворил! Во всех городах стадионы ломились»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший футболист и президент «Торпедо» Александр Тукманов в интервью «СЭ» рассказал, как болельщики относились к Эдуарду Стрельцову после его тюремного срока.

— О той истории (с тюремным сроком. — Прим. «СЭ») Анатолич никогда не вспоминал, хотя бесследно она не прошла, подло ударив потом по его здоровью. С людьми общался приветливо, хотя больше любил слушать, чем говорить. Особую футбольную симпатию Стрельцов испытывал к тем, кто и на поле, и в жизни понимал его с полуслова. Это лучше других получалось у Миши Гершковича и двух Александров: Чумакова и Ленева. А еще у Володьки Щербакова, который по манере очень напоминал молодого Анатолича. И, относись Щербак к себе посерьезнее, мог бы большим игроком стать. Но талантом своим так и не сумел распорядиться.

Потом мы много вместе с ветеранами по стране колесили. Стрельцова народ боготворил. И в больших, и в малых городах стадионы ломились. Люди даже из глухих деревень приезжали посмотреть на легенду, о которой столько слышали. А когда, прося автографы, говорили Анатоличу, какой он великий, тот в ответ только смущенно улыбался: «Ну что вы, что вы!» Вспоминаю, как еще мальчишкой я искал место на стареньком торпедовском стадионе. Слетались туда болельщики со всей Москвы посмотреть на только что освободившегося Стрельцова, которому тогда разрешали играть лишь за строительный цех. И все 90 минут трибуны, надрывая глотки, скандировали: «Стрель-цов! Стрель-цов! «Тор-пе-до», «Тор-пе-до!» Мороз бил по коже...

Уходил он из жизни тихо. В ветеранских поездках уединялся, читал толстые книги классиков, много курил. Наверное, уже знал о той страшной болезни, которая в 53 года и привела его на Ваганьковское кладбище. Если заглянете к нему, то у памятника Стрельцу, как величали Анатолича в народе, всегда увидите живые, дышащие теплом цветы...

Спасибо тебе, самый народный футболист страны, за доброту и любовь к «Торпедо»! — сказал Тукманов «СЭ».

Полностью интервью Александра Тукманова читайте на сайте «СЭ»

Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Александр Тукманов
Эдуард Стрельцов
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