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Сегодня, 14:06

Тукманов: «Глушенков не заморачивается борьбой за очки»

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Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов высказал мнение об игре полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в начале сезона.

«Я могу сказать, что он играет и получает удовольствие от футбола. Он не заморачивается борьбой за очки, поэтому он чувствует себя свободно, ему нравится игра в футбол, ему нравятся партнеры. Они ему помогают, да и «Зенит» сегодня по комплектованию гораздо лучше, чем все его соперники», — сказал Тукманов Vprognoze.ru.

24-летний футболист сыграл уже пять матчей за «Зенит» во всех турнирах, он забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу. В матче 3-го тура РПЛ против «Ростова» игрок оформил хет-трик, а «Зенит» разгромил соперника со счетом 5:0.

Источник: Vprognoze.ru
ФК Зенит
Александр Тукманов
Максим Глушенков
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