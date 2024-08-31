Турджеман может отказаться переходить в ЦСКА летом

Нападающий Дора Турджеман, которым интересуется ЦСКА, может остаться в тель-авивском «Маккаби» до зимнего трансферного окна, сообщает sport5.co.il.

По информации издания, на данный момент нет какой-либо договоренности между армейцами и «Маккаби» по поводу возможного перехода форварда сборной Израиля в московский клуб. А попадание команды из Тель-Авива в Лигу Европы способно повлиять на позицию самого игрока. Как утверждает sport5.co.il, Турджеман может решить остаться в «Маккаби» как минимум до январского трансферного окна.

Ранее сообщалось, что Турджеман близок к переходу в ЦСКА. Израильский клуб просит за футболиста около 5 миллионов евро.