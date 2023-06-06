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Сегодня, 16:27

Турецкий агент назвал новичка «Оренбурга» Гюрлюка большим талантом для РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный турецкий агент Адам Чебеджи прокомментировал корреспонденту «СЭ» переход нападающего Эмирджана Гюрлюка в «Оренбург».

«РПЛ заполучила большой талант. Переход Гурлюка в «Оренбург» — правильное решение. Всегда буду говорить, что турецкие игроки самые подходящие для российского чемпионата. Это проявляется как с культурной, так и с географической точки зрения. Языджи доказал это в прошлом году. До этого Фатих Текке поднимал кубок УЕФА в составе «Зенита». Гекдениз Карадениз тоже имел успех в России. Плюс есть примеры Джанера Эркина и Хасана Кабзе. Российские клубы определенно должны направить свой взор в сторону Турции. У Эмирджана все получится», — сказал Чебеджи «СЭ».

6 июня «Оренбург» объявил о переходе Гюрлюка из клуба «Алтынорду» второй лиги Турции. 19-летний футболист в текущем сезоне провел 30 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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