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Агент: «В Турции следят за Чаловым и другими россиянами, но вряд ли станут предлагать им большие деньги»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футбольный агент Адем Чебеджи прокомментировал новость о том, что «Галатасарай» и «Фенербахче» проявляют интерес к нападающему ЦСКА Федору Чалову.

В среду, 14 июня, об этом сообщил известный журналист Фабрицио Романо.

«Федора Чалова знают в Турции, он регулярно выступал в составе ЦСКА в еврокубках, забивал много голов, это классный нападающий с хорошим возрастом. В Турции следят и за другими российскими футболистами, но вряд ли станут предлагать им большие суммы. Турецким клубам проще подписывать россиян свободными агентами или брать в аренду с правом выкупа», — приводит Metaratings слова Чебеджи.

Чалов — воспитанник ЦСКА, в сезоне-2022/23 25-летний россиянин забил 24 гола и сделал 6 результативных передач в 41 матче за армейцев во всех турнирах.

Во второй половине сезона-2021/22 Чалов уже выступал за границей — тогда он играл за «Базель» на правах аренды.

Источник: https://metaratings.ru/news/chebedzhi-v-turcii-sledyat-za-chalovym-i-drugimi-rossiyanami-no-vryad-li-stanut-predlagat-bolshie-dengi-258862/
Федор Чалов
Футбол
ФК Галатасарай
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ФК ЦСКА (Москва)
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