Турецкий комментатор: «Захарян сыграет в «Галатасарае» максимум сезон, а потом будет продан»

Турецкий комментатор Серкан Аккоюн высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Галатасарай».

Ранее сообщалось, что между клубами достигнута договоренность. Сумма перехода составит 11 миллионов евро плюс 2 миллиона в качестве бонусов.

«Захарян был бы самым логичным трансфером, который «Галатасарай» сделал до сих пор, включая Дзаньоло и Икарди, даже если его последнего в итоге отзовут. Этот переход не был бы рискованным. Он великий талант, который все еще котируется на европейском рынке. Если Захарян перейдет, он останется в «Галатасарае» максимум на один сезон, а затем, возможно, уйдет в другой клуб, побив рекорд по продаже», — приводит слова Аккоюна Haber Sari Kirmizi.

Действующий контракт Захаряна с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 19-летний хавбек провел за «Динамо» 22 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.