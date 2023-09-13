Турецкий «Ризеспор» намерен арендовать нападающего ЦСКА Гайча

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч близок к тому, чтобы продолжить карьеру в чемпионате Турции, утверждает журналист Фабио Алейшо.

По данным источника, 24-летнего аргентинца арендует «Ризеспор». Сообщается, что в ближайшее время форвард прилетит в Турцию для заключения соглашения.

Гайч перешел в ЦСКА в августе 2020 года, за все время он забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 37 матчах за красно-синих.

С января по июнь 2021 года футболист находился в аренде в «Беневенто», с августа 2021 года по июнь 2022 года — в «Уэске», а с января по июнь 2023 года — в «Вероне».

«Ризеспор» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Турции-2023/24 с 7 очками в 4 матчах.