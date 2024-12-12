Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:35

В Турции поделились мнением о российском футболе: «Специалисты не решаются туда ехать»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Турецкий журналист Джанер Исбегендир поделился с «СЭ» мнением о футболе в России.

«Российский футбол открыл свои кошельки. У клубов, конечно, много денег, которые можно раздать, но специалисты не решаются туда ехать. Если Кагигао не сможет договориться со «Спартаком», то другой причины ехать быть не может», — сказал Исбегендир «СЭ».

Во вторник, 10 декабря, «СЭ» сообщал, что руководитель отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая» Фрэнсис Кагигао может стать спортивным директором «Спартака». 55-летний испанец является одним из главных кандидатов на этот пост.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Хозяина ФК «Химки» арестовали, он может быть связан с коррупцией в футболе, вторая версия - мошенничество. Кто такой Туфан Садыгов и в чем его обвиняют
Выросли штрафы за самые частые нарушения ПДД. Что нужно знать
СКА объявил о возвращении на «СКА Арену» с 17 декабря
Инвестор «Химок» Туфан Садыгов находится в СИЗО
В Новосибирске мужчина украл из отделения банка более 9 млн рублей
Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ для новой купюры в 1 тыс. рублей
Сегодня
Вчера
Неделя