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Сегодня, 15:05

Турецкий журналист заявил, что Баринов пока не нужен «Бешикташу»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Турецкий журналист Independent Turkish Алпер Будка прокомментировал ситуацию с несостоявшимся переходом полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова в стамбульский «Бешикташ».

«Экономическое положение футбольных клубов в Турции в целом не очень хорошее. Сорвалось несколько сделок с банками, поэтому они не могут выходить за определенные лимиты. «Бешикташ» отпустил бразильского опорника Жозефа, но центральный полузащитник Хаджиахметович также способен отработать в обороне. Так что Баринов пока не нужен», — приводит слова Будки «Чемпионат».

В текущем сезоне 26-летний опорный полузащитник провел за «Локомотив» 25 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5042107-tureckij-zhurnalist-barinov-beshiktashu-poka-ne-nuzhen.html
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Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Динамо (Москва)
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