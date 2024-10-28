Турнирная таблица РПЛ после 13-го тура: «Краснодар» оторвался на три очка от «Зенита», ЦСКА опережает «Спартак» на два

В понедельник, 28 октября, матчем «Крылья Советов» — «Краснодар» (1:2) завершился 13-й тур РПЛ.

«Быки» одержали 10-ю победу подряд в чемпионате России и лидируют в таблице с 33 очками.

В 13-м туре «Зенит» дома сыграл вничью с «Локомотивом» — 1:1. Клуб из Санкт-Петербурга занимает второе место с 30 очками, железнодорожники — третьи (28). Московское «Динамо» на выезде победило «Химки» (4:3).

ЦСКА дома не смог обыграть «Факел» (0:0) и набрал 24 очка, опережая «Спартак» на 2 очка. Красно-белые на выезде были сильнее «Пари НН» — 2:0.