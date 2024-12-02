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Сегодня, 21:23

«Зенит» сохранил лидерство, «Спартак» вошел в тройку: турнирная таблица РПЛ после 17-го тура

Алина Савинова
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В понедельник, 2 декабря, завершился 17-й тур чемпионата России по футболу.

В предпоследних перед зимней паузой матчах «Зенит» и «Краснодар» потерпели поражения — сине-бело-голубые дома уступили «Крыльям Советов» (2:3), а «быки» на своем поле проиграли «Спартаку» (0:3). Однако обе команды сохранили свои позиции в турнирной таблице: «Зенит» лидирует с 39 очками, «Краснодар» (38 баллов) идет вторым.

По итогам этого тура в тройку вошел «Спартак» (34), который опередил по дополнительным показателям «Локомотив» (34).

Заключительные в этом году матчи чемпионата России пройдут с 7 по 8 декабря.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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