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Сегодня, 12:18

Tuttomercatoweb: «Торино» согласился продать Илича «Зениту» за 25 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Торино» Иван Илич близок к переходу в «Зенит», сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, стороны договорились о сумме трансфера в размере 25 миллионов евро, 3 из которых «Зенит» заплатит в качестве бонусов.

Контракт Илича с «Торино» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро. Полузащитник перешел в «Торино» из «Вероны» летом 2023-го за 16,5 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 на счету хавбека 4 гола и 3 результативных передачи в 36 матчах. На Евро-2024 серб провел 3 встречи и отметился 1 голевым пасом.

Иван Илич
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Торино
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