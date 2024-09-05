Tuttosport: «Спартак» пытался подписать вингера «Ювентуса» Костича

Сегодня, 11:48
«Спартак» был заинтересован в трансфере полузащитника «Ювентуса» Филипа Костича, сообщает Tuttosport.
По информации источника, 31-летний серб отклонил предложение красно-белых.
Костич выступает за «Ювентус» с лета 2022 года. Он провел за туринцев 87 матчей, забил три мяча и сделал 15 результативных передач. Ранее вингер играл за «Айнтрахт», «Гамбург», «Штутгарт», «Гронинген» и «Раднички».
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6,5 миллиона евро. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2026 года.