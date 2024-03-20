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20 марта, 16:32

Tuttosport: «Ювентус» заинтересован в защитнике «Локомотива» Митае

«Ювентус» интересуется защитником «Локомотива» Митаем
Игнат Заздравин
Корреспондент
Марио Митай.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Защитник «Локомотива» Марио Митай попал в сферу интересов «Ювентуса», утверждает Tuttosport.

По информации источника, скауты туринцев 22 марта просмотрят игру 20-летнего футболиста в товарищеском матче сборной Албании против Чили.

Митай выступает за «Локомотив» с августа 2022 года. В текущем сезоне он провел за железнодорожников 19 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Контракт албанца с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ювентус
Марио Митай
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